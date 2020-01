Pikietowali w obronie wolnych sądów i niezawisłych sędziów

”. – Myślę, że społeczeństwo ma się czego obawiać, bo władza może odebrać obywatelom przywilej sprawiedliwego procesu. Toga to nie jest tylko ubranie. Ja swoją przysięgę składałem przed prezydentem Kaczyńskim i powiedziałem, że będę stał na straży prawa i konstytucji. To nasz obowiązek – mówił Jacek Antoszewski, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustita Zielona Góra.

Wśród pikietujących znaleźli się również młodzi: - Jestem zbulwersowany, tym co się dzieję, dlatego tu przyszedłem – wyznał nam Mikołaj Blewoński. – Jeśli sędziowie są podporządkowani partii, to jak mamy się spodziewać sprawiedliwych wyroków? Myślę, że starszym nie chce się już walczyć o nasze prawa, są zmęczeni, dlatego według mnie to właśnie my, młodzi, musimy się w to zaangażować. Ale wielu moich rówieśników nie przejmuje się tym, co dzieje się w polityce – dodaje Wiktor Jasiczek.