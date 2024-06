Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Zielonej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Za nami Noc Kupały, piękne wydarzenie, które odbyło się nad Odrą w Porcie Cigacice. Mieszkańcy i goście w bardzo klimatyczny sposób przywitali lato. To była wyjątkowa noc pełna magii i tradycji.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trudno w to uwierzyć, ale minęło już 30 lat od tragicznej śmierci Artura Pawlaka, utalentowanego zielonogórskiego żużlowca. Miał tylko 19 lat. Zły los dopadł go podczas meczu sparingowego. Do wypadku doszło 6 czerwca 1993 roku.

W zielonogórskiej galerii sztuki Pro Arte w czerwcu 2024 r. została otwarta niezwykła wystawa pt. "Koloroterapia", której celem jest wprowadzenie odwiedzających w świat harmonii, spokoju i pozytywnej energii poprzez kolor i formę. Wystawa ta jest wynikiem współpracy dwóch artystek - Anny Wojewody i Ewy Balawajder, które zainspirowane swoją wzajemną twórczością, stworzyły dzieła mające terapeutyczny wpływ na widza.