Piknik Czołgisty - wielka impreza wojskowa już w weekend. Co w programie? | FILM Michał Korn

To jedna z tych imprez, na które czeka się cały rok! Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie jest gotowe na wielki "Piknik Czołgisty". Już sam fakt przechadzania się po ogromnym terenie muzeum jest emocjonujący. Dodajmy do tego jeszcze mnóstwo militarnych atrakcji (a tych nie zabraknie) i mamy przepis na idealny dzień. Nie może Was tam zabraknąć. SZCZEGÓŁY PONIŻEJ.