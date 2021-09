Piotr Bromber, dyrektor lubuskiego NFZ, został wiceministrem zdrowia

Chcemy ze wszystkimi rozmawiać

Nowy wiceminister zdrowia - Piotr Bromber - podziękował za zaufanie i podkreślał, że ochronie zdrowia towarzyszyly duże emocje i duże oczekiwania społeczne. Niestety, tym emocjom często towarzyszył brak zaufania.

- Chcemy to zaufanie odbudować, zresetować. Jesteśmy otwarci na rozmowę z każdym, przedstawicielami środowiska medycznego, ale i organizacjami pacjenckimi. Niczym złym jest się różnić. Trzeba rozmawiać. Będziemy do tego zachęcali stronę protestującą - mówił nowy wiceminister zdrowia. Dodał, że mam wrażenie, że wśród protestujących jest dużo młodych. Onie nie chcą czuć frustracji, chcą innej kultury pracy, mają inne oczekiwania, mówią o brakach kadrowych, które determinują różne problemy. Stąd większe limity przyjęć na studia lekarskie, one wzrosły o 2 tysiące miejsc. Takie decyzję nadal będa podejmowane.

Jesteśmy za tym, by ograniczyć liczbę specjalizacji (w innych karkach specjalizacje są szerszej, bardziej elastyczny jest system kształcenia). Jesteśmy otwarci, by spełnić oczekiwania środowiska medycznego.

Pieniądze w ochronie zdrowia są ważne, ale nie tylko. Nie tylko do nich należy sprowadzać dyskurs. Ważna jest też np. ograniczona liczba personelu medycznego.