Piotr Pawlicki w Enei Falubazie! W Zielonej Górze pojedzie obok brata

- Piotr Pawlicki to w mojej ocenia ciągle czołówka polskich żużlowców – uważa Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy zielonogórskiego klubu. - Jego ostatnie sezony być może nie były perfekcyjnie, ale jestem przekonany, że nadal potrafi się ścigać i stać go na to, by zostać liderem ekstraligowej drużyny.