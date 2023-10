Piotr Protasiewicz, Falubaz Zielona Góra: Nie jesteśmy jeszcze w PGE Ekstralidze

- Nie jesteśmy jeszcze w PGE Ekstralidze. Nikogo nie muszę jeszcze uspokajać. To są zawodowcy, każdy wie o co jedziemy, ale to dalej jest piętnaście wyścigów, które nam pozostały do odjechania. Będę spokojny, jeśli wszyscy będą zdrowi. Wtedy będę się cieszył, bo to jest priorytet przed niedzielnym meczem [rewanżowe spotkanie na zielonogórskim torze rozegrane zostanie 8 października, początek o godz. 16.30 – red.].