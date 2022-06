Piotr Protasiewicz, kapitan Stelmetu Falubazu Zielona Góra: Mamy czerwiec, a ja czuję się tak, jakby był marzec

- Będę trenował. Wiadomo, że mamy czerwiec, a ja czuję się tak, jakby był marzec. Chłopcy ścigają się, a ja ani jednych zawodów nie przejechałem w pełni zdrowy, więc to jest dla mnie duże utrudnienie. Na razie najważniejsze jest dla mnie sprawdzenie, na ile moja ręka jest sprawna, czy jestem w stu procentach zdrowy. Jeśli nie będzie zdrowia, nawet nie będę próbował ścigać się na treningach. Ale jeśli będzie OK, to będę chciał próbować. Na razie drużyna dobrze wygląda, więc nie ma sensu robić rewolucji. Chciałbym być przygotowany i być w optymalnej formie, a jeśli będzie potrzeba, to czemu nie? Wszystko jest możliwe, ale muszę mieć czas, bo to nie jest tak, że będę się ściągał bez żadnych treningów i sparingów. Tak to nie działa.