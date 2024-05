Falubaz i Stal podały składy na derby lubuskie. Kto zmierzy się na początku meczu?

Na ten mecz kibice obu drużyn czekają już ponad tysiąc dni. Po prawie trzech latach przerwy znów odbędą się żużlowe derby lubuskie. Zostały one zaplanowane na niedzielę 5 maja. Będzie to mecz IV kolejki PGE Ekstraligi. Pojedynek NovyHotel Falubaz Zielona Góra – ebut.pl Stal Gorzów rozpocznie się o 19.15.

W czwartek 2 maja poznaliśmy składy na niedzielne spotkanie. O ile menadżer gorzowian Stanisław Chomski postawił na stałe sprawdzone ustawienie swojej drużyny, o tyle menadżer zielonogórskiej ekipy Tomasz Szymankiewicz zestawił drużynę Falubazu tak, jak jeszcze tego w tym sezonie nie robił. Zmiana polega na tym, że tym razem z Rasmus Jensen pojedzie z parzystym numerem startowym. Teraz na plecach będzie miał „dziesiątkę”, natomiast w poprzednim domowym meczu była to „jedenastka” (a na wyjazdach – „trójka”). Oznacza to, że po raz pierwszy w tym sezonie Duńczyk nie wystartuje w biegu otwierającym spotkanie. W porównaniu do zwycięskiego spotkania z ZooLeszcz GKM-em Grudziądz, Jensen zamienił się numerem z Przemysławem Pawlickim.