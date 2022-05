Po latach pociągi zatrzymają się w Krośnie Odrzańskim i Gubinie. W połowie czerwca wracają kolejowe połączenia osobowe

O powrocie kolejowych przewozów osobowych do Gubina mówi się od wielu lat i ten pomysł dla większości mieszkańców regionu wydawał się nierealny. Zwykle temat powracał przed wyborami i utarło się, że to nierealne zadanie do zrealizowania, o którym lokalni politycy mówili, aby przypodobać się wyborcom.

I przez długi czas faktycznie tak było. Po latach coś, co było jedynie mrzonką, stało się możliwe do zrealizowania. Tym sposobem już za miesiąc, po ponad 20 latach, w Gubinie (i nie tylko) ponownie zatrzymają się pociągi, do których wsiąść będą mogli pasażerowie.