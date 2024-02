Kierowcy uderzali na Gubinek. Protesty rolników w Słubicach i Świecku sprawiły, że przejazd przez granicę był tylko jeden

Niedziela (25 lutego), godz. 19.00. Na drodze krajowej z Krosna Odrzańskiego do Gubina bardzo duży ruch. W kierunku granicy polsko-niemieckiej głównie jadą pojazdy ciężarowe. Jest też mnóstwo samochodów z obcymi rejestracjami. To zapewne osoby pracujące w Niemczech, które przekroczyć granicę mogą tylko w Gubinku. W Słubicach oraz Świecku przejazd do Niemiec był zamknięty przez protesty rolników.