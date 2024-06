Pocztowcy z całej Polski chcą poznać Lubuskie. Będą zwiedzać region na rowerach

Kilkudziesięciu pocztowców z całej Polski przyjedzie do Lubuskiego, aby zwiedzać Zieloną Górę, Nową Sól i okolice. Uczestnicy rajdu za cel obrali Lubuski szlak wina i miodu. – Byłem na jednodniowych wycieczkach w waszym regionie i bardzo mi się spodobał. Zwiedziliśmy już prawie całą Polskę, teraz czas na Lubuskie – podkreśla organizator Jacek Gut.

Rajd pocztowców. Zielona Góra i Nowa Sól celem wyprawy

Do Nowej Soli przyjadą pocztowcy z różnych stron Polski na swój XXI rajd. Razem jadą na rowerach pracownicy Poczty Polskiej i ich rodziny. To zawsze około trzydziestu osób. Organizator Jacek Gut, pocztowiec z Wielkopolski podkreśla, że chętnych jest więcej, ale taka grupa pozwala na największą dbałość o bezpieczeństwo, bo nie wszystkie trasy prowadzą ścieżkami rowerowymi. – Co roku jest inna trasa, inny region, wyzwania i przygody, ale zawsze ta sama idea – turystyczna penetracja i eksploracja danego regionu – opowiada organizator. Tym razem celem jest Ziemia Lubuska. Polska Toskania. Kraina wina i miodu. – Skąd pomysł na Lubuskie? – dopytujemy. – Pochodzę z Wielkopolski. Bywałem w regionie lubuskim. Bardzo dużo jeździłem w rajdach zorganizowanych i też indywidualnie. Z naszym peletonem zwiedziliśmy już prawie całą Polskę, przyszedł czas na Lubuskie – wyjaśnia J. Gut. – Na każdy dzień rajdu wytyczona jest inna trasa, żeby zobaczyć to, co jest najcenniejsze w tym regionie. Chociaż wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zwiedzić wszystkiego, ale to będzie inspiracją do powrotu.

Szlak wina i miodu. Jedyny taki w Polsce

Jacek Gut wie, że w okolicach Zielonej Góry znajdują się jedne z najstarszych upraw winorośli w Polsce. – To Polska Toskania. Lubuski szlak wina i miodu. Obecnie winiarstwo przeżywa tutaj prawdziwy rozkwit – winnice są rozbudowywane, tworzone są nowe. Region można poznawać na różne sposoby, ale podążanie rowerkiem po kulinarnym szlaku winnym jest tym najoryginalniejszym i najsmaczniejszym. Tym razem wyprawa pełna smaków i degustacji. To eskapada przez najbardziej zalesione województwo – tymi słowa zachęcał kolegów do wyprawy. Organizator rajdu podkreślił też, że Lubuskie to jedna z najpiękniejszych wizytówek naszego kraju – naturalne wrota do Ojczyzny. Jacek Gut zachwala też jedyny w Polsce Szlak Wina i Miodu, bo na wielokilometrowej trasie są liczne winnice, lokalne muzea i gospodarstwa pszczelarskie.

– Nie trzeba jechać do Włoch czy Francji, żeby spróbować enoturystyki, czyli turystyki winiarskiej – podkreśla organizator wyprawy.

Zielona Góra i Nowa Sól. Wiele miejsc naj...

Uczestnicy rajdu zwiedzą Zieloną Górę – rodzinne miasto Maryli Rodowicz i Tomasza Lisa. Organizator zna wiele ciekawostek o stolicy regionu, m.in. tą, że w Zielonej Górze znajdowały się słynne zakłady Gremplera, który wyprodukował pierwsze w Niemczech wino musujące. W mieście jest jeden z najdłuższych deptaków w Polsce.

Pocztowcy zobaczą też Nową Sól nocą i w dzień. Również o tym mieście organizator zebrał ciekawe informacje i zachęca kolegów, aby obejrzeli na miejscu np. jedyny taki w Polsce most podnoszony, jedyne w Polsce magazyny solne i jedyny taki park dla dzieci w kraju, w których są największe na świecie krasnale i niedźwiedź.

