Pogoda. Alert pogodowy dla lubuskiego: czeka nas niebezpieczna wichura. Lepiej zostańcie w domach

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu

Wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia według komunikatu określa pogodę, jaka może pojawić się w naszym regionie w poniedziałek 10 lutego w godz. 9.30-19.00. Ale: prognozuje się, że silne wiatry nie ustaną, a wieczorem wydane będzie kolejne ostrzeżenie dla regionu, dlatego też lepiej pozostać w domach.

Lubuskie: pogoda na kolejne dni

IMGW wydało też komunikat dotyczący pogody dla lubuskiego na kolejne doby.

11.02.2020 od godz. 7.30 do 12.02.2020 do godz. 7.30:

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach

w dzień 11.02 do 90 km/h, w nocy 11/12.02 do 70 km/h, z zachodu

Orkan Sabine już wyrządził szkody

Do niebezpiecznych zdarzeń orkan Sabine doprowadził nie tylko zagranicą i w Polsce, ale też w samym Lubuskiem.'