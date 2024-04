Pogoda dopisała. Setki osób w Biegu do Pustego Grobu! | ZDJĘCIA, WYNIKI

Blisko 700 osób w Biegu do Pustego Grobu

Punktualnie o godzinie 14 kilkuset śmiałków rozpoczęło wielkanocne ściganie ulicami Nowej Soli. Start znajdował się niezmiennie przy ulicy Witosa, a kończył na ulicy Parafialnej. Tegoroczna trasa mierzyła niewiele ponad 10 km. Fakt, że są święta nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, ludzie chętnie odrywają się od wielkanocnego stołu, aby pobiec. Również przed dziewiątą edycją można było trenować nie tylko na swoim terenie, ale przyjechać do Nowej Soli, aby wziąć udział w oficjalnych treningach, co pozwalało poznać trasę.

X Bieg do Pustego Grobu - Wyniki

Zawodnicy do pokonania mieli niewiele ponad 10-kilometrowy odcinek. Warto podkreślić, że to sportowe wydarzenie jednoczy nie tylko biegaczy z regionu lubuskiego, bowiem wśród uczestników znaleźli się biega nie tylko z kraju, ale również zagranicy. Tegoroczną edycję wygrał Jacek Stadnik z Zielonej Góry. Drugi na metę wbiegł Aleksander Wostal, a trzeci Adam Marysiak. Gratulujemy!

Przypomnijmy, że Bieg do Pustego Grobu w Nowej Soli należy do jednych z najważniejszych wydarzeń biegowych i stał się już niejako świąteczną tradycją. Co roku z całej Polski przejeżdżają do Nowej Soli setki zawodników. Nie inaczej było tym razem. W biegu uczestniczyły całe rodziny. Konkurowali także prawnicy, lekarze, duchowni, czy mundurowi. Po biegu najlepszym, którzy zebrali się w świątyni koło Pustego Grobu, wręczono dyplomy i nagrody.