Pół kilograma narkotyków w wynajmowanym mieszkaniu. 34-latek trafił do aresztu

Kilka dni temu zielonogórscy policjanci weszli do mieszkania na jednym z zielonogórskich osiedli i zatrzymali w nim 34-latka. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu znaleźli znaczne ilości narkotyków: marihuany, amfetaminy, mefedronu oraz tabletki ecstasy. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to ponad 20 tysięcy złotych.

Narkotyki miały trafić na rynek

- Zatrzymany 34-latek jest dobrze znany policjantom, ponieważ był już wcześniej zatrzymywany i karany za posiadanie znacznych ilości narkotyków i uprawę marihuany – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

- W trakcie prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że mężczyzna ten nie dość, że posiadał znaczną ilość środków odurzających, to jeszcze przygotowywał się do wprowadzenia ich do obrotu – dodaje podinsp. Stanisławska.