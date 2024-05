Polki o włos od medalu w żeglarskich mistrzostwach Europy. Dobry prognostyk przed igrzyskami

Przez cały tydzień we francuskim La Grande Motte żeglarze doświadczyli każdych warunków atmosferycznych. Zaczęło się od ścigania w niemal sztormowym wietrze i przy wysokiej fali, a potem, z każdym dniem siła wiatru słabła, by ostatnie trzy dni regat żeglować w leciutkiej bryzie. Na starcie stanęła niemal cała światowa czołówka, a mistrzostwa Europy miały charakter otwarty.

4 miejsce nie wystarczyło do medalu

Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak spisały się w nim bardzo dobrze, ale 4 miejsce nie wystarczyło do medalu. Zabrakło niewiele, ale Ambasadorki PGE Sailing Team Poland po raz kolejny potwierdziły przynależność do ścisłej światowej czołówki. Do tej czołówki na dobre dołączyły też Gabriela Czapska i Hanna Rajchert, dla których 6 miejsce to najlepszy wynik w seniorskich regatach rangi mistrzowskiej.