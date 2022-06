Polski kardiolog stworzył rewolucyjne, mobilne urządzenie EKG. „Wykryje do 20 proc. więcej zawałów”

„Zakłada się go w 15 sekund. Pozwala na monitorowanie przez 48 godzin pracy serca w domu z większym poziomem dokładności niż przewodowe systemami szpitalnych EKG! W tym małym urządzeniu zamknął urządzenie, które w szpitalu waży kilkadziesiąt kilogramów. Algorytmy sztucznej inteligencji na bieżąco sprawdzają odczyty i w czasie rzeczywistym rozpoznają anomalie w rytmie serca. Waży mniej niż 100 g! Elektrody opracowane przez tych gości pozwalają wykryć nawet o 20 proc. więcej zawałów serca. Co więcej, ponieważ elektroda nie ma oprzyrządowania w postaci kabla i zewnętrznego urządzenia do podłączenia, może być stosowana absolutnie wszędzie” – napisał Kawecki na Facebooku.