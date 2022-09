Pora na finał i awans do PGE Ekstraligi. Stelmet Falubaz Zielona Góra chce dać radość miastu i kibicom

- W pewnym sensie tak, aczkolwiek kilka rzeczy trzeba zrobić, by do tego Krosna dojechać. Wtedy będziemy myśleć 100-procentowo o spotkaniu z Wilkami. Za dużo nie potrenujemy, bo zawodnicy jeżdżą w innych ligach. Mamy w planie trening na zbliżonym obiekcie do tego krośnieńskiego. Robimy wszystko, by drużyna była spasowana i zintegrowana. Nie chcę zdradzać, gdzie pojeździmy, niech to będzie tajemnicą. Na pewno chcemy się spotkać razem z drużyną, integracyjnie, być razem z zawodnikami, mechanikami przed tymi meczami.