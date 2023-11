Pościg w Zielonej Górze. 36-latek uciekał policji mimo że nie miał dwóch opon. Stracił panowanie nad pojazdem i dachował Jakub Pikulik

Zielonogórscy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę jadącego audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał ulicami miasta. Swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie na drodze. Próbował uniknąć zatrzymania, bo nie dość, że był nietrzeźwy, to jeszcze dodatkowo poszukiwany, w tym także do odbycia kary pozbawienia wolności. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.