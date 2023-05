Przemysław Pawlicki, lider Enei Falubazu Zielona Góra: W pełnym składzie jesteśmy jeszcze silniejsi

Na łódzkim torze byłeś jak „torpeda”. Zdobyłeś 12 punktów w czterech startach. Czy po tak znakomitym występie można jeszcze coś poprawić?

- Nie wiem, czy to dobrze, ale w sumie zawsze widzę coś do poprawy. Czasami jest tak, że udaje się coś „skleić” na ostatni wyścig. Nie ukrywam, że tym razem także było trochę szukania, chociaż odjechałem bardzo dobre zawody. Szukaliśmy najszybszych ustawień. Było bardzo dobrze, wszystko sprawuje się super, ale zawsze może czegoś minimalnie brakować i być jeszcze lepiej.

Od samego początku cała drużyna „połapała” chyba ekspresowo ustawienia. Czy to był klucz do sukcesu w Łodzi?

- W moim przypadku w pierwszym wyścigu nie czułem się szybki, jak w następnych. Zastanawialiśmy się, co zrobić, i doszliśmy do wniosku, że lepsza jest minimalna korekta. Ale rzeczywiście, cała drużyna w miarę szybko połapała ustawienia i szybko zaczęło wszystko grać. Nawet gdy nie byliśmy najszybsi, to dojeżdżaliśmy na punktowanych pozycjach. To jest fajne, że tak to działało. Każdy szedł w dobrym kierunku, były dobre reakcje na zmieniające się warunki, stąd tak znakomity wynik.