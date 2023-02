Przyspiesz z pomocą, czyli zaproszenie na wyjątkowy bieg w Zielonej Górze

Do startu w imprezie organizowanej pod hasłem „Przyspieszmy z pomocą!” można zgłosić się poprzez serwis Super Sport, wpłacając na wskazane w regulaminie konto co najmniej 30 zł. Na liście startowej są jeszcze wolne miejsca, ale nie warto zwlekać do ostatniej chwili (zapisy zostaną zamknięte 20 lutego). Limit jest bowiem ograniczony do 200 osób.

Start w biegu dla dzieci nie wymaga elektronicznej rejestracji. Tu opłaty w kwocie 15 zł będą pobierane w dniu i miejscu zawodów, czyli 25 lutego przed godz. 11.00 przy wejściu do Ogrodu Botanicznego.