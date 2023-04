Punkty karne. Dwie rewolucyjne zmiany. To czeka kierowców

Polaczek przypomniał, że wprowadzonym w ostatnim czasie przepisom zaostrzającym politykę mandatową czy punktację towarzyszyło szereg innych, cząstkowych zmian, tj. uregulowanie kwestii jednolitej prędkości na terenie zabudowanym do 50 km/h, przepisy dotyczące jazdy na suwak, czy korytarza życia.

Poseł podkreślił, że zauważalna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce nie byłaby możliwa bez wielomiliardowych nakładów państwa na budowę dróg krajowych, ekspresowych oraz wielomiliardowego wsparcia samorządów na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

"Efektem dobrej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego w ostatnich latach są potężne spadki kosztów społecznych wypadków drogowych. W 2018 roku szacowane były one na 56 mld zł, w 2021 roku na 39 mld. Nie mamy jeszcze wyników z tego roku, ale one będą jeszcze niższe. Mamy spadek kolizji, wypadków drogowych, osób rannych i zabitych o 30 proc. w stosunku do tego, co było trzy lata temu" - podkreślił.