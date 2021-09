Pusto i cicho, bo impreza dopiero się budzi! Winobranie w Zielonej Górze jakiego nie znacie

Ledwie wstało słońce. Impreza jeszcze śpi. Wyobrażacie sobie pustki i ciszę na deptaku podczas Winobrania? No właśnie! A jednak, to możliwe. Domki winiarskie zamknięte. Panuje spokój. ZOBACZCIE ZDJĘCIA >>> Tak wygląda Zielona Góra tuż po wschodzie słońca w trakcie Winobrania. Choć wszystko pozamykane, handlowcy leniwie rozkładają towar, to w powietrzu wciąż unosi się klimat dobrej zabawy. I wiadomo, że za kilkanaście godzin będzie się działo!

Mariusz Kapała / GL