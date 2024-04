Ogromne straty lubuskich winiarzy. Sytuacja jest tragiczna, wszystko przemarzło. Zbiorów w tym roku nie będzie?

Przymrozki dotarły także do Krosna Odrzańskiego. - Wszystko, co w tym roku urosło, zniszczył mróz — mówi Robert Stawski z Winnicy Aris. - Walczyliśmy, ale mróz przyszedł już o godzinie 22.00 i utrzymywał się do 7.00 nad ranem. Zdecydowanie za długo — dodaje.