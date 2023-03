Recepta na sukces koszykarzy SKM Zastal Zielona Góra? Zdrowy rozsądek i praca od podstaw

- Myślę, że mamy dobrą szkołę trenerską, uznaną w Polsce. Gdzie nie pojedziemy, to SKM Zastal jest znany z dobrego szkolenia. My się nie „podpalamy”, mamy swoją pracę do wykonania. Trenujemy młodych chłopców tak, by w wieku 17-19 lat mieli warunki do tego, by grali jak najdłużej i nie kończyli swojej przygody z basketem. 19 lat to nie jest jeszcze taki wiek, by nie można było dalej pracować. W Zielonej Górze stworzyliśmy takie optymalne warunki do pracy.