Reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra we Włoszech powalczą o medale mistrzostw Europy

- Nasi zawodnicy, zanim otrzymali reprezentacyjne nominacje na wyjazd do Włoch, musieli walczyć o nie w cyklu turniejów kwalifikacyjnych. Najważniejsze były mistrzostwa Polski – powiedział Anatol Kałasznikow, prezes Fundacja Promocji i Rozwoju Karate Tradycyjnego NIDAN. - Zdobyte medale pozwoliły im zakwalifikować się do czołówki najlepszych zawodników w kraju. Dodatkowo powołanie na mistrzostwa Europy w Rimini otrzymał od Polskiego Związku Karate Tradycyjnego nasz główny instruktor, sensei Mirosław Kuciarski, który w tym roku otrzymał certyfikat sędziego międzynarodowego federacji WTKU. Klub Karate NIDAN oraz nasza fundacja już dziś składają gratulacje naszym reprezentantom i życzą powodzenia we Włoszech.