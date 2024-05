Retro Kart Zielona Góra – Piknik Kartingowy pełen emocji! |ZDJĘCIA

Dobry zawodnik musi być zwinny, mieć szybki czas reakcji i reagowania na to co się dzieje na torze

W sobotę, 25 maja 2024 r. odbył się Piknik Kartingowy Retro Kart, który przyciągnął licznych entuzjastów sportów motorowych. To wyjątkowe wydarzenie połączyło rywalizację, wspomnienia z przeszłości oraz świetną zabawę dla całej rodziny.

Dwa wydarzenia w jednym

Piknik Kartingowy Retro Kart Zielona Góra to połączenie dwóch głównych atrakcji: Pucharu Retro Kart 2024 oraz Open Kart Cup 2024. Puchar Retro Kart to wyścigi odrestaurowanych gokartów z lat 70., 80. i 90., które znów mogły zachwycić swoją klasą i urokiem. Open Card Cup to z kolei nowoczesne gokarty, produkowane współcześnie, które dają możliwość amatorom spróbowania swoich sił w rywalizacji.

Promowanie kartingu i przypomnienie społeczeństwu o tym fascynującym sporcie

Wydarzenie miało przede wszystkim charakter pokazowy i zabawowy. Choć na torze pojawiło się 130 zawodników, rywalizacja miała bardziej formę przyjacielskich zawodów, niż profesjonalnych wyścigów. Brak klasyfikacji sprawił, że uczestnicy mogli skupić się na czerpaniu radości z jazdy i dzielenia się swoją pasją z innymi. W zawodach przyjechały kluby Karpinki, Koszalin, Warszawa, Białystok, Kędzierzyn-Koźle, Olsztyn, Lublin, ogólnie z całej Polski.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Retro Kart Zielona Góra, które powstało z inicjatywy byłych zawodników kartingowych z lat 80. i 90. Celem stowarzyszenia jest promowanie kartingu i przypomnienie społeczeństwu o tym fascynującym sporcie, który w ostatnich latach stracił na popularności.

Przyszłość kartingu w Polsce

Jak podkreślają organizatorzy, karting w Polsce zmaga się obecnie z trudnościami, głównie z powodu wysokich kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i organizacją zawodów. Stowarzyszenie Retro Kart Zielona Góra stara się jednak przywrócić dawną świetność tej dyscyplinie poprzez organizowanie takich wydarzeń jak Piknik Kartingowy. Dzięki ich zaangażowaniu coraz więcej osób może poznać i pokochać ten sport. - W latach 90. w Polsce było zawodników około 20 tysięcy na całą Polskę. Były strefy porobione okręgowe, itd. Na dzień dzisiejszy może w Polsce jest takich normalnych zawodników około 100-150. - Dariusz Rozalik Stowarzyszenie Retro Kart Zielona Góra.

Wiek uczestników

Retro Kart to wydarzenie, które przyciąga zawodników w różnym wieku. Najmłodsi uczestnicy zaczynają swoją przygodę z kartingiem już od 6. roku życia, startując w kategoriach mini baby, baby mini junior, junior, senior i masters. Jest to wiekowa klasyfikacja. Dla wielu z nich jest to pierwszy krok w kierunku większych wyzwań motoryzacyjnych.

Warto wspomnieć, że najstarszy zawodnik biorący udział w zawodach ma aż 75 lat, co dowodzi, że karting to sport dla każdego, niezależnie od wieku. Na imprezie pojawiły się również takie osoby, jak pan Henryk Szałas, który zaczął swoją przygodę z kartingiem w wieku 67 lat, podkreśla - Już jeździłem cały sezon po wszystkich województwach, po wszystkich torach. Dodaje, że cała rodzina się w to wkręciła. - Jeździmy ja, mój syn Piotr i wnuk Filip, a moja żona nas wspiera i pomaga.

Jakie cechy musi spełniać dobry zawodnik kartningowy

- Dobry zawodnik musi być zwinny, mieć szybki czas reakcji i reagowania na to co się dzieje na torze, bo np. jadąc w grupie, gdzie jest dwudziestu zawodników i zbliżają się w pięciu do zakrętu, każdy jedzie inaczej. Dobry zawodnik potrafi wykorzystać okazję, kiedy się zrobi luka i ma szybki czas reakcji, wciśnie się w nią i wyprzedzi przeciwnika. Każdy wchodzi w zakręt inaczej. Jeden dohamuje trochę szybciej, drugi trochę później. Liczy się czas, im zawodnik szybciej pojedzie, tym ma lepsze miejsce. - wymienia pan Dariusz

To wydarzenie, które łączy pokolenia i pozwala na wspólne dzielenie się pasją do motoryzacji

Retro Kart Zielona Góra to nie tylko wyścigi, ale także doskonała okazja do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. To wydarzenie, które łączy pokolenia i pozwala na wspólne dzielenie się pasją do motoryzacji.

- W kartingowym świecie jest tak, że w padoku jesteśmy rodziną, ale na torze jesteśmy wrogami. Rywalizacja jest i to najważniejsze, bo z tego jest po prostu zabawa. Staramy się oczywiście wszystko robić w bezpieczny sposób - mówi z uśmiechem pan Dariusz Rozalik Dariusz Rozalik ze swoimi dziećmi Patrykiem i Martyną Tomasz Daiksler Niektórzy kartingowcy, tak jak pan Dariusz jest związany z tym sportem od zawsze. Jak mówi, jest z rodziny pokoleniowej. Jego ojciec zaczynał w latach 50. i 60., wtedy kiedy w ogóle powstawał karting. - Później mój brat jeździł, a jest o 17 lat starszy ode mnie, więc jak byłem takim małym chłopcem, takim dwulatkiem, to woził mnie na barana. Jak miałem już 13 lat, to zacząłem jeździć sam z sekcji kartingowej, właśnie w szkole do 18 roku życia. Później moja kariera się skończyła, a teraz jako rodzic jeżdżę z moją dwójką dzieci i jadą razem ze mną.

Goście imprezy już czekają na kolejną edycję tego wyjątkowego wydarzenia

Piknik Kartingowy Retro Kart Zielona Góra był wspaniałą okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, podziwiania niesamowitych pojazdów oraz próby swoich sił w kartingu. Dzięki pasji i zaangażowaniu organizatorów, uczestnicy mogli przenieść się w czasie i poczuć magię lat 70., 80. i 90.

