Rzeka - szansa czy zagrożenie? O tym dyskutują w Zielonej Górze uczestnicy międzynarodowej konferencji. Patronat GL

Rzeka to nie jest obiekt punktowy

Dr Aleksander Wolski z Akademii Górnośląskiej podkreśla, że mówiąc o rzece mówimy o krwioobiegu, nie o obiekcie, który jest punktowy. Mówiąc o Odrze, Warcie czy Wiśle, mówimy o sprawach związanych nie tylko z naszym krajem, ale Czechami czy Szwecją. Mówiąc o doświadczeniach związanych z jedną rzeką np. Odrą, mówimy o możliwości wykorzystania tych doświadczeń na innych rzekach. Mówimy też o tym, na ile tą rzeką można się podzielić?

- Czy rzeki są wartością przyrodniczą? Czy są dla przemysłu, a może dla turystyki? One są dla wszystkich. I dla każdego. Trzeba wypracować pewną wspólną politykę gospodarowania rzekami. Ten kompromis jest bardzo ważny – podkreśla dr Aleksander Wolski. - Kłócąc się o własność rzeki, o to jak powinna ona wyglądać, nie ustępując w tych poglądach, tracimy wszyscy. Nie żyjemy w próżni. Pamiętajmy, że na ekologię trzeba zarobić. Do tego potrzebna jest gospodarka. Ona niszczy środowisko? A my nie chcemy funkcjonować w takim środowisku – słyszymy głosy. I my tutaj właśnie szukamy – nie powiem arystotelesowsko złotego środka, bo to zabrzmi zbyt górnolotnie – ale staramy się zapoczątkować tego typu dyskusje i uświadomić wszystkim, czym jest kultura rzeki oraz to, że rzeka jest dobrem gospodarczym, społecznym… Bo nad rzekami się żyje. Jest wreszcie też dobrem ekologicznym, przyrodniczym.