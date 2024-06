Prasówka 20.06.2024 Zielona Góra. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zielonej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06, w Zielonej Górze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Duży pożar w Trzebiechowie pod Sulechowem. 10 osób straciło dach nad głową!”?

Prasówka Zielona Góra 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Duży pożar w Trzebiechowie pod Sulechowem. 10 osób straciło dach nad głową! W środę 19 czerwca około godziny 16.00 wybuchł pożar na terenie jednego z gospodarstw w Trzebiechowie. Na miejscu pracuje już 10 zastępów strażaków, by ugasić ogień.

📢 Już w najbliższy piątek odbędą się Sobótki w Cigacicach! W piątek, 21 czerwca 2024 roku odbędą się w Cigacicach obchody Sobótek. To wydarzenie przypomina dawne tradycje związane z letnim przesileniem, kiedy palono ognie sobótkowe i kadzono bylicą, tworząc magiczną atmosferę. 📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy.

Prasówka 20.06 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Drugi Łagowski Festiwal Orkiestr Dętych okazał się ogromnym sukcesem! | ZDJĘCIA W weekend 15 - 16 czerwca 2024 roku rozpoczął się Drugi Łagowski Festiwal Orkiestr Dętych. Kto nie był na imprezie, jeszcze będzie miał okazję wziąć udział w ostatnim koncercie w ramach festiwalu 23 czerwca 2024 roku w kościele Jana Chrzciciela w Łagowie.

📢 Komornicy w Lubuskiem wystawili na licytacje 11 domów. Sprawdzamy, jak wyglądają, gdzie się znajdują i ile kosztują! Mamy najnowsze oferty sprzedaży domów na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Jak co miesiąc sprawdzamy, jakie nieruchomości wystawili na sprzedaż komornicy, jakie są ich ceny wywoławcze, stan oraz lokalizacja. 📢 W Lubuskiem rozpoczął się sezon na jagody. Ceny mogą wprawić w osłupienie. Ile w 2024 kosztuje słoik jagód? Z nadejściem lata rozpoczyna się w Polsce długo wyczekiwany sezon na jagody. W Lubuskiem pojawiają się już pierwsze ogłoszenia sprzedawców oferujących owoce, a w lokalnych sklepach można znaleźć pierwsze jagodzianki. Ile w 2024 kosztuje słoik jagód?

📢 W Zielonej Górze wystartuje ponad 1300 zawodników z trzech kontynentów i ponad trzydziestu krajów – Kto jeszcze nie widział takich rywalizacji, to będzie teraz idealny moment, aby przyjść, zobaczyć i dobrze się bawić. Taka impreza może się szybko nie powtórzyć – zaprasza Anna Miadzielec ze Sportowego Klubu Tanecznego Rock and Roll Mega Dance. Wielkie taneczne wydarzenie w Zielonej Górze potrwa od piątku do soboty.

📢 Są wyniki badań próbek wody z Odry i śniętych ryb w okolicy Głogowa Są wyniki badań próbek pobranych 13 czerwca z Odry w okolicy Głogowa. Dolnośląski Urząd Wojewódzki poinformował, że zaleziono w nich podwyższony poziom "złotej algi". 📢 Zielonogórzanie wciąż czekają na naprawę deptaka. Remont miał być 2 lata temu Co dalej z deptakiem? - pytają mieszkańcy Zielonej Góry. - Poprzednie władze chciały go zmodernizować. Czy nowe nie zrezygnują z planów, uważając, że są ważniejsze potrzeby w mieście? Dlaczego zielonogórzanom zależy na zmianach w tym miejscu? Czego oczekują? 📢 Pomagają szukać zaginionych i łączą zerwane więzi rodzinne. Spotkali się w Zielonej Górze Każdy, kto w wyniku wojen, konfliktów zbrojnych i migracji stracił kontakt ze swoją rodziną i bliskimi, może zgłosić się do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK. We wtorek w Zielonej Górze odbył się Okrągły Stół Humanitarny, zorganizowany przez PCK. By bliżej poznać program, przywracający więzi rodzinne.

