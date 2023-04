„Skorpiony” na drodze Enea Falubazu. Nie powinny zrobić krzywdy zielonogórskim żużlowcom

- Nie staramy skupiać się na drużynach, które do nas przyjeżdżają, tylko przede wszystkim na sobie i na swoim zespole – powiedział Przemysław Pawlicki. - To my wiele czasu razem spędzamy na torze i prowadzimy sporo rozmów między sobą co do ustawień i przygotowań do meczu. Skupiamy się na sobie i z niecierpliwością czekamy na pierwsze spotkanie i oczywiście robimy wszystko, żeby wygrać.