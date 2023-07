Sponsor zapłacił za wynik 48:42, ale Enea Falubaz Zielona Góra nie odpuści. Jedzie po kolejny triumf

- Mamy świadomość tego, że prowadzimy w rozgrywkach i do końca sezonu zasadniczego na pozostaniemy liderami, ale staramy się o tym nie myśleć, bo mecz w Poznaniu tak, jak każdy inny, jest dla nas bardzo ważny. Każde spotkanie uczy nas czegoś nowego – mówił Przemysław Pawlicki, lider zielonogórskiego zespołu. - Każdy z nas poświęca wiele czasu na przygotowania po to, żeby być w jak najlepszej dyspozycji. Na pewno nie myślimy w ten sposób, że jest to dla nas mecz o nic, dlatego pojedziemy do Poznania z takim nastawieniem, jakby to było nasze pierwsze spotkanie w sezonie. Być może nasze myśli czasami krążą już gdzieś w okolicach play offów, ale wtedy szybko je wyrzucamy z głów, ponieważ mamy jeszcze dwa spotkania w sezonie zasadniczym, na których musimy się skoncentrować. A jak nadejdą play offy, to wtedy będziemy się nad nimi zastanawiać.