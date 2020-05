Stadiony puste, a ludzie kłębią się w na giełdach i w galeriach. Gdzie tu sens?

„Jeśli w centrum handlowym może być około tysiąca osób, a na stadionach piłkarskich, czy żużlowych tylko 50, to ja czegoś tu nie rozumiem. Nie wiem, gdzie jest sens i logika” - zastanawia się Piotr Protasiewicz, żużlowiec Falubazu Zielona Góra. Za kilka dni w Zielonej Górze otwarta zostanie giełda, gdzie przy blisko 500 stoiskach będzie kłębić się mnóstwo ludzi. Podobnie, jak kapitan Falubazu, też nie wiem, gdzie jest sens i logika - pisze Cezary Konarski, dziennikarz „Gazety Lubuskiej".

Kontrakty, aneksy, budżety, regulaminy, rozporządzenia, ograniczenia, zakazy – w kontekście planowanego startu ekstraligi żużlowej, słowa te odmieniane są przez wszystkie przypadki. Można odnieść wrażenie, że dyskusja o sportowych rozgrywkach na płaszczyznę sportową w ogóle nie wchodzi. To kolejny powód do triumfu dla tych, którzy twierdzą, że żużel od dawna już nie jest dyscypliną sportową, a wyłącznie biznesem dla klubów, zawodników, sponsorów, telewizji. Ekstraliga ma ruszyć 12 czerwca, ale już po 7 maja powinniśmy poznać składy wszystkich zespołów, bo tego dnia zamknięte zostanie tzw. okienko transferowe, w którym kluby powinny dojść do porozumienia z zawodnikami w kwestii obniżenia wynagrodzeń w sezonie 2020. Być może wtedy pojawi się więcej rozważań na temat właściwy, czyli dotyczący rywalizacji sportowej.

PGE Ekstraliga. Polska żywi cały żużlowy świat Tymczasem zmuszeni jesteśmy chłonąć rozprawy głównie na tematy związane z organizacją rozgrywek, czy trudnymi negocjacjami na linii klub-zawodnicy, czy zawodnicy-federacje. To ostatnie zestawienie dotyczy żużlowców zagranicznych, szczególnie Szwedów i Duńczyków, których w polskich ligach jest wielu, a ich macierzyste centrale nie godzą się z tym, by zawodnicy zostali skoszarowani w Polsce na cały sezon. Choć nie przedstawiły jeszcze jakiegokolwiek planu na uruchomienie własnych rozgrywek, to swoimi decyzjami próbują mocno utrudnić życie polskim klubom, które przecież od lat są głównym żywicielem dla żużla na całym świecie. Być może temat za chwilę będzie nieaktualny, bo żużlowców powinno dotyczyć też obowiązujące od kilku dni rozporządzenie, mówiące o tym, że przekraczanie granic w celach zawodowych nie będzie skutkowało odbyciem dwutygodniowej kwarantanny. Wówczas zawodnicy swobodnie będą mogli podróżować do swoich krajów. Ekstraliga Żużlowa wciąż jednak nie odniosła się do tego rozporządzania. Być może zwleka, dlatego, że już 8 maja zawodnicy zagraniczni mają zostać skoszarowani w Polsce na 14-dniową kwarantannę przed rozpoczęciem treningów indywidualnych i drużynowych. Gdyby wcześniej okazało się, że jednak nie jest ona wymagana, mogłoby dojść do sporego zamieszania.

Koronawirus. Orlik - 6 osób, kościół - 150 „Cały czas śledzę to, jak luzuje się restrykcje. Jeśli w dużym, zamkniętym centrum handlowym może być około tysiąca osób, a na stadionach piłkarskich, czy żużlowych tylko 50, to ja czegoś tu nie rozumiem. Nie wiem, gdzie jest sens i logika” – zastanawiał się Piotr Protasieiwcz, kapitan Falubazu Zielona Góra, w emitowanym na kanale nSport+ programie „R1. Rezerwowy Program Żużlowy”. W działaniu polskiego rządu odnośnie epidemii koronawirusa było już wiele nielogicznych decyzji. Zakazano nam wejścia do lasów, by za chwilę wycofać się z tego rozporządzenia. Na orliku może biegać za piłką sześć osób, a do jednego z zielonogórskich kościołów może wejść ich 150. W trakcie meczu żużlowego do parkingu dla motocykli wpuszczonych zostanie maksymalnie 50 osób, na stadionowe trybuny nikt, tymczasem za kilka dni w Zielonej Górze otwarta zostanie giełda, gdzie przy blisko 500 stoiskach będzie kłębić się mnóstwo ludzi. Podobnie, jak kapitan Falubazu, też nie wiem, gdzie jest sens i logika.

