Stelmet Falubaz przed sezonem 2020: Tu nie ma czasu na ferie

Stelmet Falubaz Zielona Góra intensywnie szykuje się do nowego sezonu żużlowego. Zarządcy klubu m.in. podpisują biznesowe umowy, a zawodnicy szlifują formę. Patryk Dudek i Norbert Krakowiak wyjechali do Szklarskiej Poręby na zgrupowanie reprezentacji Polski. Kilka dni wcześniej „Duzers” dosiadł motocykla, rzecz jasna, jeszcze nie żużlowego.

Do rozpoczęcia sezonu żużlowego pozostały jeszcze pond dwa miesiące, ale nie oznacza to, że kluby zrobiły sobie zimowe ferie. Stelmet Falubaz m.in. szykuje swoim zawodnikom atrakcyjne zgrupowanie. Wiemy, że ma być to wyjazd krajowy, ale bardzo daleki. Wkrótce klub ma podać szczegóły. Tymczasem zarządcy Falubazu pochwalili się dwoma ważnymi kontraktami z partnerami biznesowymi.

Znów obecni w życiu klubu

Na kontynuację współpracy z zielonogórskim klubem zdecydowały się Zakłady Bukmacherskie Milenium. - To spółka wywodząca się z Zielonej Góry. Po raz kolejny zdecydowała się być naszym partnerem. Po obu stronach mamy dużo pomysłów i uważam, że wspólnie jesteśmy w stanie złożyć genialną platformę do współpracy i obopólnego rozwoju - powiedział Wojciech Domagała, prezes zielonogórskiego k.

- Współpraca będzie miała nie tylko ważny wymiar marketingowy i sponsorski. Wiąże się ona także z wieloma atrakcjami dla kibiców. Będzie to przede wszystkim kontynuacja dotychczasowych działań. Szykujemy szereg wspólnych akcji i konkursów – mówił Marek Prokurat, prezes zarządu Milenium Zakłady Bukmacherskie. - Falubaz to nie tylko historia i sportowe sukcesy, ale także bardzo mocne działania w nowoczesnych mediach. Nasza współpraca na tej płaszczyźnie bardzo dobrze się układa i chcielibyśmy to kontynuować w kolejnych sezonach i w coraz większym zakresie.

Kolejną zielonogórską firmą, która nadal będzie współpracować z Falubazem jest Eobuwie.pl. – Cieszy nas fakt, że pochodząca z Zielonej Góry, ale znana globalnie firma tak aktywnie wspiera zielonogórski żużel. Bardzo doceniamy możliwość prowadzenia wspólnych działań i wymiany doświadczeń biznesowych – mówił Kamil Kawicki, dyrektor klubu. A Mieszko Sibilski, rzecznik firmy dodał: - Chcemy być obecni w życiu regionu, przede wszystkim jako duży pracodawca i dynamicznie rozwijająca się firma. Cieszymy się z tego, że możemy kontynuować współpracę z Zielonogórskim Klubem Żużlowym i że będziemy widoczni z naszą marką w trakcie meczów w nadchodzącym sezonie.

Szklarska Poręba i Kanary

A co robią żużlowcy? Większość z nich indywidualnie przygotowuje formę fizyczną. Najmłodsi zawodnicy trenują pod okiem trenera od akrobatyki Radosława Walczaka. Zima to jednak też czas wielu zgrupowań. Falubaz ma wyjechać pod koniec lutego, ale niektórzy żużlowcy już są po pierwszych obozach. Patryk Dudek i niektórzy młodzieżowcy „łyknęli” trochę prawdziwej zimy na Polanie Głodówka niedaleko Białki Tatrzańskiej. Z kolei Duńczyk Michael Jepsen Jesnen razem z reprezentacją Danii wylądował w ciepłych krajach. Przemierzał m.in. na rowerze wyspę Lanzarote. Zdecydowanie zimniej jest w Szklarskiej Porębie, gdzie w weekend udali się Patryk Dudek i młodzieżowiec Stelmetu Falubazu Norbert Krakowiak. Do czwartku będą trenować razem z reprezentacją Polski. To, co dzieje się na obozie biało-czerwonych można śledzić m.in. na facebookowym profilu Żużlowej Reprezentacji Polski. A jeśli chodzi o Patryka Dudka, to kolejna ważna informacja jest taka, że może on pochwalić się tym, że wsiadł już na motocykl. Na torze w Lipnie „śmigał” na pit bike’ach.

Nabór do Drużyny F…

Chcesz zostać częścią Falubazowej rodziny? Pomagać w organizacji żużlowych wydarzeń w naszym mieście? Pyta zielonogórski klub. Jak co roku zimą, Falubaz szuka wolontariuszy do pomocy m.in. przy organizacji meczów żużlowych. Klub zachęca w ten sposób: „Serdecznie zapraszamy osoby, które nie boją się wyzwań, lubią pomagać, są kreatywne i pomysłowe, a przede wszystkim kochają Falubaz. Drużyna F to wolontariusze w każdym wieku, którzy nie tylko będą uczestniczyć w akcjach charytatywnych organizowanych przez klub, ale również na co dzień będą współtworzyć i przeprowadzać atrakcje dla kibiców, zarówno na stadionie, jak i poza nim. Dzięki temu staną się częścią klubowej rodziny, współpracując m.in. z naszymi zawodnikami”. Chętni mogą wysyłać swoje kandydatury do 16 lutego na adres mailowy: druzynaf@falubaz.com, podając swój wiek i uzasadniając chęć dołączenia do Drużyny F.

…i Falubaz Girls

Kolejne ogłoszenie płynące z Falubazu skierowane jest do dziewczyn, które chciałyby dołączyć do grupy Bis Taxi Falubaz Girls: „Jeśli jesteś młoda, energiczna, a co najważniejsze - lubisz żużel i Falubaz - przed Tobą wyjątkowa okazja. Zgłoś się do nas i stań się częścią wielkiego żużlowego widowiska. Mile widziane będzie doświadczenie w pracy jako hostessa, modelka lub tancerka”. Warunkiem udziału w castingu jest ukończenie 18 roku życia oraz przesłanie wypełnionej ankiety (dostępna w serwisie Falubaz.com) oraz zdjęć twarzy i sylwetki na adres na f16@falubaz.com. Termin: do 29 lutego.

