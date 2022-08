Stelmet Falubaz Zielona Góra wzmacnia się przed starciem z Polonią Bydgoszcz. Antoni Mencel w kadrze zespołu

- O ofercie z Zielonej Góry wiedziałem dawno, dość długo się zastanawiałem, ale trafił się wreszcie moment i zjawiłem się w Falubazie – mówił Antoni Mencel, w rozmowie z FalubazTV. - Nie czuję presji przed półfinałem play off. Wiadomo, że to zawody wyższej rangi, ale trzeba myśleć o tym, co trzeba zrobić, by wynik był jak najlepszy. W Zielonej Górze już kilka razy jeździłem, czułem się bardzo dobrze, geometria toru mi odpowiada, więc myślę, że będzie OK. Z Maksymem Borowiakiem dogadujemy się bardzo dobrze i myślę, że na torze będzie podobnie.