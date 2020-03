Stelmet szósty w lidze VTB. Sezon już został zamknięty

Szósta lokata to bardzo dobre osiągnięcie zielonogórskiej ekipy, która w sezonie 2019/20 z 19 meczów, wygrała osiem. To zdecydowanie lepiej niż w poprzednich rozgrywkach, które Stelmet zakończył na 12. miejscu, z bilansem 5-21.

- Po głosowaniu online postanowiliśmy anulować resztę sezonu 2019/20 – powiedziała Ilona Korstin, dyrektor generalny VTB United League, w serwisie rozgrywek. - Dziś, kiedy granice są zamknięte, drużyny nie mogą trenować, a kluby musiały zezwolić zawodnikom zagranicznym na powrót do domów, nie ma sensu kontynuować rozgrywek. Biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa w Europie i na świecie, znacznie ważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom, ich rodzinom, personelowi klubów i ich fanom. Teraz kluby i my musimy dołożyć wszelkich starań, by zagwarantować, że ta sytuacja nie wpłynie na kolejny sezon w VTB United League, który rozpocznie się w odpowiednim czasie. Nie ma mistrza sezonu 2019/20 z powodu braku kryteriów sportowych: drużyny rozegrały różną liczbę meczów, a sezon regularny nie zakończył się. Puchar Belowa nie zostanie przyznany w tym sezonie. Koszykówka z pewnością wróci na areny VTB United League, ale teraz ważniejsze jest postępowanie w zgodzie z zaleceniami lekarzy medyków i organów ds. zdrowia.