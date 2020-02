Stilon i Warta Gorzów potwierdzają właściwą jakość szkolenia

– Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest potrzebny – mówią jednym głosem Rafał Świtaja z Akademii Stilonu Gorzów i Paweł Wójcik z Akademii Piłkarskiej Warty Gorzów, a więc jedynych klubów z tego miasta, którym federacja przyznała złote certyfikaty.

Program Certyfikacji PZPN to innowacyjny projekt skierowany do akademii prowadzących szkolenie dzieci. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Jednym z najważniejszych celów programu jest rozszerzenie dostępu do nowoczesnego treningu i dotarcie do jak najmłodszych kategorii wiekowych (6-13 lat) z profesjonalnymi metodami treningowymi. Przyznanie danemu podmiotowi certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób dołączą do elitarnego grona szkółek, będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania piłkarskich umiejętności. W pierwszej edycji programu do PZPN-u wpłynęło prawie 1200 formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszystkie wymagania formalno-prawne spełniło blisko 700 podmiotów, w tym 117 otrzymało złoty certyfikat. Beneficjentami tej gwiazdki są szkółki, które zapewniają profesjonalne szkolenie zawodników, na zajęciach prowadzonych przez trenerów z ważną licencją UEFA B lub wyższą, w grupach liczących maksymalnie 12 osób na jednego trenera.

Te warunki spełniają wspomniane Stilon i Warta. Gorzowskie kluby przekonują, że taki program jest konieczny. – Dlatego, że zmusza kluby do lepszej organizacji i do tego, by zajęcia były prowadzone właściwie. Każdy ma świadomość, że ktoś może przyjść i sprawdzić, czy to wygląda tak, jak miało wyglądać – przyznaje Świtaj, koordynator w szkółce niebiesko-białych. Wtóruje mu Wójcik, który zarządzą akademią bordowo-granatowych. – Program zobligował nas do jeszcze większego pilnowania się nawzajem. Sam zrezygnowałem z monitora wewnętrznego. Jest to dla nas korzyść finansowa. Ten sprawdzał trenerów popołudniami, czy realizują wytyczne naszego programu. Zrezygnowałem z niego, bo PZPN i ludzie przez niego delegowani wzięli ten monitoring na siebie – mówi gorzowianin. Takie wizyty monitorujące, a więc niezapowiedziane kontrole PZPN-u, trwają od 9 grudnia ubiegłego roku. W ich trakcie przedstawiciel federacji weryfikuje m.in. kompletność realizowania autorskich programów szkoleniowych szkółki, realizowanie wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego zgodnie z kryteriami programu.

Czy Stilonowi było bardzo trudno spełnić te kryteria? – Trzeba było dokupić sprzęt czy mieć na każdym treningu dwóch trenerów. Ale jeśli ktoś chce być w tym programie, musi spełniać jego wymogi. A jak będzie je spełniał, to wiadomo, za tym będzie szła jakość. Będziemy mieli coraz lepiej wyszkolonych piłkarzy. Oto w tym wszystkim chodzi. Aby lepiej był wyszkolony zawodnik, to też musi być lepiej wyszkolony trener. Akademię zawsze budują trenerzy. Jeśli ten porządnie pochodzi do obowiązków, to dzieci będą szybciej się rozwijać – nie kryje Świtaj.

Dużych trudności nie miała też Warta. – Z tego względu, że pewne rzeczy wyprzedziliśmy o trzy lata. To też bardzo dużo kosztuje. Zapewnienie odpowiedniej liczby trenerów, obiektów czy poubieranie dzieci, to są koszty. Ale na tym polega też jakość. Oraz przede wszystkim program szkolenia i jego realizacja – zwraca uwagę Wójcik i dodaje: – Największą korzyścią jest podniesienie poziomu szkolenia. Rodzice młodych piłkarzy doceniają ten program. – Widzą, że idziemy w dobrym kierunku. U nas wszystko jest usystematyzowane. Tacy chętniej dadzą chłopca do tego klubu, w którym jest jakość. Uważam, że my dobrze pracujemy, moglibyśmy w pewnych rzeczach pracować lepiej, ale na tę chwilę jest naprawdę dobrze. Szkolenie poszło bardzo mocno do przodu – stwierdza Świtaj.

A Wójcik dodaje: – Są kluby, które celowo umniejszają rangę gwiazdki. Też nie twierdzę, że uda się nam ją utrzymać, bo to nie jest łatwe. Jesteśmy czujni, ale z pokorą do tego podchodzimy. Jeśli stracimy złotą gwiazdkę, to na sto procent ponownie będziemy się o nią ubiegać. Trzecim klubem, który otrzymał w województwie lubuskim złoty certyfikat PZPN-u, jest Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego Zielona Góra. Łącznie w programie są 23 podmioty z Ziemi Lubuskiej.

