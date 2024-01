Strzelali najlepsi z najlepszych. Gwardia Zielona Góra zdobyła dwa srebrne medale

- Do Starachowic pojechali najlepsi zawodnicy z najlepszych polskich klubów, dlatego dwa srebrne medale to duży sukces zielonogórzan. – dodał Jerzy Zarzycki. - Zawody rozgrywane były przez cały dzień, dlatego potrzebne było bardzo dobre przygotowanie i trochę szczęścia, żeby zakwalifikować się do finału. Rok temu nasze zespoły również zdobyły dwa srebrne medale. Największą sensacja zawodów był brak na podium, zarówno w karabinie, jak i pistolecie zawodników Zawiszy Bydgoszcz, którzy uchodzili za faworytów imprezy. W najbliższych tygodniach naszych najlepszych strzelców czekają starty w zawodach międzynarodowych i walka o kwalifikacje na pneumatyczne mistrzostwa Europy.