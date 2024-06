Sylwia Grzeszczak wystąpiła na Bachanaliach w Zielonej Górze! Tłumy studentów bawiły się pod sceną [ZDJĘCIA]

Sylwia Grzeszczak to pochodząca z Poznania piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Gwiazda dołączyła do grona występujących na tegorocznych Bachanaliach artystów zaledwie kilka dni przed ich rozpoczęciem, z powodu zdrowotnej niedyspozycji Darii Zawiałow. Mimo to w piątek, 7 czerwca pod sceną czekały tłumy studentów i razem ze słynącą z hitu „Małe rzeczy” artystką śpiewali i bawili się przez cały jej występ.