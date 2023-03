Szkoła, sala koncertowa. Zobacz jak rośnie obiekt na miarę XXI wieku. To będzie wyjątkowa szkoła muzyczna w Zielonej Górze

Dziś Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze znajduje się w dwóch zabytkowych kamienicach. Nie spełniają one oczekiwań ani uczniów, ani kadry placówki. Trudno też w takich warunkach spełnić wszystkie wymagania stawiane przez straż pożarną czy sanepid. Największy mankament to brak sali koncertowej. A jak bez niej kształcić muzyków? Ale sytuacja się zmieni dzięki budowie nowej siedziby placówki.

Diament buduje szkołę muzyczną

Po latach starań w 2020 roku udało się bowiem szkole muzycznej otrzymać dofinansowanie z Programów MKiDN 2020 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego w wysokości 1 mln 56 tys. zł. Ruszył pierwszy etap budowy. Wykonane zostały fundamenty do poziomu stropu nad parterem budynku edukacji artystycznej. Wiele osób myślało, że poczekamy kolejne lata na pieniądze, by dokończyć inwestycję. Ale udało się pozyskać finanse na drugi etap. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, to zielonogórski oddział firmy Diament.