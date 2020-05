Ta buda tylko szpeci nasz zielonogórski deptak deptak - mówią Czytelnicy

To stoi puste od kilku lat, wygląda obskurnie, blachy powyginane, wszystko niszczeje, rdzewieje - mówi zielonogórzanin. - Jak przez to wygląda nasz deptak, przez który przechodzi codziennie wiele osób.Moim zdaniem buda stoi na terenie miasta, więc zarządca terenu powinien zrobić z tym porządek. Pani Karolina też się zastanawia nad tym "domkiem". - Kiedyś sama tu przychodziłam, by wypełnić kupony totolotka. Niestety nic nie wygrałam - śmieje się mieszkanka śródmieścia. - Od dłuższego czasu nic się w tym obiekcie nie dzieje, jest niszczony. W takich sytuacjach budy powinny być wywożone z deptaka. Pzoa tym to już nie czasy początków kapitalizmu, by sprzedaż czy usługi w centrum miasta świadczyć w takich kontenerach.

Obiekt nie znajduje się na terenie należącym do miasta

Jak do sprawy odnosi się zielonogórski magistrat?

– Niestety, ale ten teren nie należy do miasta – twierdzi Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. – Jeżeli dana działalność jest prowadzona w miejscu, które jest wynajmowane, dzierżawione od nas to wtedy możemy reagować, rozmawiać z właścicielem. W przeciwnym przypadku mamy w dużej mierze związane ręce.

Takich opuszczonych obiektów, pomieszczeń jest wiele. Prezydent zwraca się do straży miejskiej, inspektora nadzoru budowlanego, by sprawdzili, czy dana budowla nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Zdarza się jednak, że nie można dotrzeć do właściciela, bo wyjechał za granicę, zmarł, a sprawy spadkowe się nie zakończyły...