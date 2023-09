Tacy kibice to skarb! Ostrów nie miał z nami szans. To był piękny doping! [ZDJĘCIA]

Zielonogórscy żużlowcy, jak na faworyta I-ligowych rozgrywek przystało, w imponującym stylu wjechali do finału. W tym sezonie wygrali do tej pory wszystkie mecze (18). Pozostały już im tylko dwa spotkania, by świętować awans do PGE Ekstraligi. W walce o finał play off I ligi zmierzyli się z Arged Malesą Ostrów Wlkp. Na wyjeździe wygrali 47:42, a w rewanżu na własnym torze rozbili rywala 55:35.