Tak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski. Oto piosenkarz zespołu "Ich Troje" i jego luksusowe wnętrze domu! [26.10.2022]

Michał Wiśniewski z pewnością należy do jednej z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu, a to nie tylko za sprawą swoich charakterystycznych czerwonych włosów! Muzyk już w 1994 roku, wraz z Jackiem Łągwą, założył zespół "Ich Troje". Ich hity są znane aż do dziś. Wiśniewski dalej próbuje swoich sił i tworzy własne kawałki. Niestety nie są już tak znane, jak na przykład "A wszystko to...".

Wiśniewski w jednym z wywiadów poinformował, iż zdecydował się na badania genetyczne, które przyniosły przerażające wyniki. Piosenkarz dowiedział się, że jest obarczony ryzykiem nieuleczalnej choroby, którą jest Alzhaimer. Przyznał również, iż już spisał testament.

