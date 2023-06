Tłumy kibiców na 5. Falubazowym Rajdzie Rowerowym. Mamy dużo zdjęć!

- To jest już 5. Falubazowy Rajd Rowerowy. Przed nami 10 kilometrów, które pokonamy ulicami miasta z metą na stadionie żużlowym, gdzie następnie odbędą się zawody żużlowe amatorów - mówił tuż przed rozpoczęciem rajdu Michał Kociński z Enea Falubazu Zielona Góra. - Zapowiada się bardzo ciekawy dzień pełen atrakcji dla kibiców. Szykujemy zawsze trasę dostępną zarówno dla starszych jak i młodszych. Jedziemy bardzo wolnym tempem, aby każdy, kto ma rower, mógł wziąć w tym udział. Oczywiście wśród rowerzystów nie brakuje zawodników naszej drużyny, są juniorzy, trenerzy, ale przede wszystkim kibice z myślą, o których to wydarzenie jest zawsze organizowane. Celem głównym naszego spotkania jest świetnie spędzić wolny czas. Jesteśmy dzień przed meczem w Bydgoszczy, dlatego dla zawodników jest to również forma odprężenia się, aby mogli zapomnieć na chwilę o tym, co czeka ich jutro, a dla kibiców okazja do bliższego spotkania się z nimi.