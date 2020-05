To absurd, że żużlowcy muszą trenować w ukryciu

Kończy się obowiązkowa, dwutygodniowa kwarantanna dla żużlowców zagranicznych, którzy będą ścigać się w PGE Ekstralidze, a to oznacza, że stoimy już niemal u progu nowego sezonu, który – przypomnę – rozpocznie się 12 czerwca. Zawodnicy ekstraligi treningi mogą wznowić po 29 czerwca. Ciągle nie mogę tego zrozumieć, dlaczego tak późno. OK, w odniesieniu do zawodników zagranicznych można to jeszcze zaakceptować, bo po kwarantannie muszą przejść testy na obecność koronawirusa, poczekać na wyniki, a to wszystko trochę trwa. Ale dlaczego nie trenują nasi krajowi żużlowcy? Zamiast jeździć na motocyklach muszą czekać, nie wiadomo po co, na swoich zagranicznych kolegów. A przecież „poluzowano” już ograniczenia dotyczące zamknięcia obiektów sportowych, na których, w określonej liczbie sportowcy mogą pojawiać się. Na prywatnych torach żużlowi amatorzy „śmigają” ile dusza zapragnie, a zawodowcy na dużych, ekstraligowych obiektach, gdzie łatwiej utrzymać reżim sanitarny, wciąż muszą oczekiwać na zielone światło dające sygnał do rozpoczęcia treningów. I zamiast kręcić treningowe kółka, jeżdżą sobie gdzieś w ukryciu. Kilku zawodowców można było spotkać na przykład na dość nowym, treningowym obiekcie pod Międzyrzeczem, gdzie od kilku tygodni tętni żużlowe życie, głównie za sprawą amatorów. Zielonogórscy amatorzy mogli już też trenować na ekstraligowym obiekcie przy W69, a pozwolenia wyjazdu na tor nie ma choćby jeden adept żużlowej szkółki Falubazu. Polski Związek Motorowy w swoim – dla mnie absurdalnym - rozporządzeniu wrzucił bowiem wszystkich do jednego worka – zawodowców i tych, którzy dopiero uczą się jeździć na żużlu. Nie ma mowy o treningach do 29 maja.