To będzie hit pierwszej ligi żużlowej. Znamy składy Enei Falubazu Zielona Góra i Abramczyk Polonii Bydgoszcz Cezary Konarski

W niedzielę 30 kwietnia o godz. 14.00 na zielonogórskim torze żużlowym dojdzie do arcyciekawego starcia. Enea Falubaz podejmie innego kandydata do awansu do PGE Ekstraligi - Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Znamy już składy, w jakich pojadą obie ekipy.