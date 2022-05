To już jutro! Wielkie otwarcie Centrum Geoparku w Łęknicy. Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych!

Oprócz atrakcji czysto edukacyjnych na terenie centrum będzie restauracja, pomieszczenia dla lokalnych stowarzyszeń oraz parking dla samochodów.

- W tym roku przed budynkiem centrum stanie niezwykły eksponat. Będzie to figura mamuta Zuzia, w skali 1 do 1. Jest to oficjalna maskotka Geoparku -mówi Piotr Kuliniak, który zaprasza wszystkich na uroczyste otwarcie już w tę sobotę.