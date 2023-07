Atrakcje z Lubuskiego w plebiscycie Cuda Polski 2023 miesięcznika National Geographic Traveler

Trwa głosowanie na Cuda Polski 2023

Laureatów wybierają internauci. Głosować można do 16 lipca za pośrednictwem strony cudapolski.national-geographic.pl . Głosowanie potrwa do 16 lipca, a laureatów tegorocznej edycji plebiscytu poznamy 24 lipca.

Cuda Polski 2023 w województwie lubuskim

Ścieżka geoturystyczna położona jest w południowej części morenowej struktury geologicznej, zwanej „Łukiem Mużakowa”. Usytuowana jest pomiędzy miejscowością Nowe Czaple a Łęknicą. Długość drogi leśnej wynosi ok. 5 km. Trasa nie stanowi pętli. W obrębie geościeżki znajdują się trzy parkingi – pierwszy od strony Nowych Czapli, drugi przy trasie z Nowych Czapli do Przewoźnik oraz trzeci w Łęknicy.

Międzyrzecki Rejon Umocniony to potężny system umocnień, stworzony przez Niemców na rozkaz Hitlera, w latach 1934–1944, dla ochrony ich ówczesnej wschodniej granicy. Prace przerwano po zrealizowaniu 25 proc. pierwotnego planu.

MRU to drugi co do wielkości na świecie podziemny obiekt fortyfikacyjny po Linii Maginota we Francji.

Międzyrzecki Rejon Umocniony - pod ziemią ciągną się kilometry tuneli Mariusz Kapała

Międzyrzecki Rejon Umocniony składa się z kilometrów tuneli położonych nawet 30 metrów pod ziemią. Powstała tam cała podziemna infrastruktura: dworce kolejki, koszary, magazyny, szyby wind towarowych, pomieszczenia łączności, komory amunicyjne, wjazdy i wejścia techniczne, obiekty bojowe.

Podziemia odcinka centralnego MRU są obecnie rezerwatem nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tys. osobników należących do 12 gatunków nietoperzy.