Od teraz w Zielonej Górze znieczulenie zewnątrzoponowe „na życzenie” - to synonim nowoczesnego położnictwa

Znieczulenie dla wszystkich chętnych mam

-Do przeprowadzenia znieczulenia konieczna jest stała obecność anestezjologa. Niestety, lekarzy tej specjalności jest cały czas za mało. Niedawna jednak udało się zatrudnić w szpitalu anestezjologa „dedykowanego” do oddziału położniczo-ginekologicznego, co umożliwia przeprowadzanie znieczuleń. Oczywiście nie jest to możliwe zawsze i o każdej porze — tłumaczy Sylwia Malcher-Nowak. Nawet jeśli pacjentka jest zdecydowana, to decyzję o podaniu znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu zawsze podejmują wspólnie lekarz położnik i anestezjolog. Jednym z warunków jest np. ocena zaawansowanie porodu – dodaje.

Dziś ważna jest też atmosfera

Wsparcie emocjonalne

Poznaj porodówkę

-Organizacja wycieczek zapoznawczych na oddziale była inicjatywą szpitala. Wynikała z chęci pokazania warunków w nowo powstałym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz w przyszłości ograniczenia stresu u rodzących — tłumaczy rzecznik.

To doskonała okazja dla zainteresowanych, którzy mogą wcześniej, niż w dniu porodu zaznajomić się z miejscem, w którym będą przeżywać jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu. Podczas tych wizyt mają okazję zwiedzić izbę przyjęć, pokoje do roomingu, a nawet salę operacyjną. Spacer po zielonogórskim Centrum Zdrowia Matki i Dziecka odbywa się co środę o godzinie 10:00, zapewniając przyszłym rodzicom wyjątkową możliwość poznania miejsca narodzin ich dziecka. Jak informuje Sylwia Malcher-Nowak, wycieczki organizowane są od roku i cieszą się dużą popularnością. Co tydzień, w środę, korzysta z nich od kilku do kilkunastu osób. W większości pary. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem tel.533 322 316 lub 537 258 926. Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.