To wydarzyło się 50 lat temu. Bardzo ważny jubileusz Falubazu Zielona Góra

– To, co wydarzyło się w 1973 roku może wydawać się nieprawdopodobne dla obecnych zawodników, ale to wszystko prawda. Największa zębatka miała wtedy 60 zębów, ale my wiedzieliśmy, że w Bydgoszczy tradycyjnie przyjdzie nam rywalizować na maksymalnym kartoflisku, na które dziś nie wyjechałby żaden z zawodników – mówił były żużlowiec Falubazu. - Klubowy mechanik, nasz były zawodnik Henryk Ciorga, wymyślił jednak, by na mecz spróbować skonstruować zupełnie nową zębatkę, mającą 61 zębów. To miało nam ułatwić jazdę w trudnych warunkach. Inżynierowie wykonali kapitalną robotę i zrobili zębatki z wytrzymałego stopu, które bez problemu przetrwały cały mecz. Gospodarze musieli być mocno zdziwieni tym, co się stało. Bydgoszczanie bardzo długo nie mogli zrozumieć powodów swojej porażki, bo dla niepoznaki wszystkie nasze zębatki zostały oznaczone liczbą 60, tak by nikt nie domyślił się, jaką sztuczkę zastosowaliśmy. Oczywiście nie doszło do żadnego złamania przepisów.