Trasy na rower do 41 km od Zielonej Góry. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 maja?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Zielonej Góry? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 41 km od Zielonej Góry. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Zielonej Góry przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Zielonej Góry

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 41 km od Zielonej Góry, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w Zielonej Górze ma być 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 65%. W niedzielę 26 maja w Zielonej Górze ma być 24°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 38%. 🚲 Trasa rowerowa: Kożuchów-Broniszów-Przylaski (pętla) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 613 m Furserwis poleca trasę rowerzystom z Zielonej Góry Wiekszość trasy przebiega drogami polnymi, lesno-szutrowymi co jest walorem tej trasy.

Z Kożuchowa udajemy się w kierunku Mirocina Dolnego, korzystając z dróg leśnych i polnych w okolicach toru motocrosowego.

W M.Dolny przejeżdżamy skrzyżowanie, udając się w kierunku Radwanowa.

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w drogę leśną, która może nam sprawić niemało kłopotów, zwłaszcza po opadach deszczu.

Leśną drogą docieramy do wsi Broniszów, gdzie po prawej stronie możemy zobaczyć wieże kościoła ewangelickiego, pozostałości po neoromańskim kościele ewangelickim z roku 1863. Jadąc prosto, docieramy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się kościół, po lewej pałac z XVI-XIX wieku…

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo, gdzie znajduje się droga pożarowa szutrowa nr.35. Po prawej stronie znajduje się parking i miejsce na piknik - warto skorzystać.

Drogą szutrową dojeżdżamy do wsi Wojsławice gdzie skręcamy w lewo

na Przylaski. Przed nami dłuższy odcinek drogi asfaltowej .Dojeżdżając do Wichowa, na wysokości Wolnostojącej Dzwonnicy skręcamy w lewo w kierunku Mirocina Górnego.

Dojeżdżamy do drogi szutrowej, która doprowadzi nas do Bulina. Za wsią Bulin w lewo przy Czarcim Kamieniu drogami leśnymi jedziemy do drogi asfaltowej w kierunku Kożuchowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ziemiański Szlak Rowerowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 242,22 km

Czas trwania wyprawy: 27 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 799 m

Suma zjazdów: 796 m Rattusnorvegicus poleca trasę mieszkańcom Zielonej Góry ZIEMIAŃSKI SZLAK ROWEROWY Dystans: 245 km (Mosina - Kościan - Leszno - Rawicz - Gostyń - Krzywiń - Słonin).

Trudność: od gładkiego asfaltu po piaszczyste, błotniste lub kamieniste "odcinki specjalne".

Oznakowanie: jednolicie zielone, zgodne ze standaryzacją PTTK.

Początek szlaku: Mosina, u zbiegu szos Mosina - Rogalin oraz Mosina - Puszczykowo.

Koniec szlaku: Słonin lub Zaorle - w zależności od wybranego wariantu szlaku Ziemiański Szlak Rowerowy jest najbardziej "wielkopolską" trasą rowerową w całym Wielkopolskim Systemie Szlaków Rowerowych. To tutaj obejrzycie wiele ziemiańskich dworków i stadnin konnych oraz zabytkowych kościołów i klasztorów. Będziecie mieć okazję odwiedzić jedyny w swoim rodzaju skansen filmowy, a nawet przejechać się drezyną lub kolejką parkową. Jako słodki deser polecamy Szlak Miodowy"¦

MOSINA - najważniejszy węzeł szlaków rowerowych na południe od Poznania. Ciekawe muzeum w dawnym budynku bożnicy, kościół św. Mikołaja z lat 1852-54, dwór z II poł. XIX w. W czasie Wiosny Ludów (1848 r.) Mosina przez kilka dni pełniła funkcję stolicy niepodległej Polski. Stacja PKP. RACOT - patrz: opis zdjęcia KOŚCIAN - od 1400 r. największe - po Poznaniu - w całości ufortyfikowane miasto w Wielkopolsce (szlak prowadzi plantami, wiodącymi wzdłuż tzw. kanału ulgi, okrążającego najstarszą część miasta - widoczne pozostałości średniowiecznych murów). Warto zobaczyć: Rynek z ratuszem z końca XVIII w. (wewnątrz Muzeum Regionalne), gotycki kościół farny NMP Wniebowzietej z XIV w., gotycki kościół św. Ducha z XV w., dwa zabytkowe wiatraki.

OSIECZNA - popularna miejscowość wypoczynkowa nad jez. Łoniewskim. Poreformacki zespół klasztorny oo. Franciszkanów: późnobarokowy kościół św. Walentego z XVIII w., barokowy klasztor z XVII w. Nieopodal - późnogotycki kościół św. Trójcy z XVI w., przebudowany w stylu barokowym.

LESZNO -silne centrum protestantyzmu i sukiennictwa Warto zobaczyć: harmonijny stylowo barokowo-klasycystyczny ratusz, interesujące kościoły: katolicką, gotycką kolegiatę św. Mikołaja, dawny ewangelicki kościół św. Krzyża, późnogotycki, katolicki kościół św. Jana - przebudowany z dawnego zboru braci czeskich. Dawna synagoga z XVII w. z interesującymi zbiorami. Ciekawa oferta dla miłośników rekreacji: aquapark "Akwawit", stadion z torem żużlowym, lotnisko szybowcowe oraz niewielki ogród zoologiczny. RYDZYNA - okazały, istniejący już w średniowieczu zamek, zupełnie zniszczony w 1945 r. Odbudowany dopiero w 1989 r. Obecnie mieszczą się tutaj: hotel, restauracja, centrum szkoleniowe oraz sale bankietowe. Świetnie zachowane barokowe założenie urbanistyczne rynku i przyległych uliczek. Rokokowy kościół parafialny z poł. XVIII w. RAWICZ - w miejscu likwidowanych murów powstały wspaniałe planty, porównywalne z krakowskimi - obecnie wiedzie nimi znakowana trasa turystyczna. Warto zobaczyć: barokowy ratusz z poł. XVIII w. z pierwszym w Polsce piorunochronem, wewnątrz: Muzeum Ziemi Rawickiej, kościół parafialny św. Andrzeja Boboli z pocz. XIX w. W Rawiczu znajduje się więzienie o zaostrzonym rygorze.

GOLEJEWKO - hodowla koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej. Zachowany zespół pałacowo-parkowy Choińskich z XVII w. Tutaj - bogaty zbiór pojazdów konnych. PAKOSŁAW - klasycystyczny zespól pałacowo-parkowy z końca XVIII w. Neogotycki kościół z 1899 r. z portretami trumiennymi i blachami herbowymi rodu Zakrzewskich. TUREW - barokowy zespół pałacowo-parkowy Chłapowskich z XVIII w. Stacja badawcza Zakładu Biologii Leśnej i Rolnej PAN.

KRZYWIŃ - najmniejsze miasto w Wielkopolsce (ok. 1500 mieszkańców). Pierwotnie własność benedyktynów z pobliskiego Lubinia. Gotycki kościół św. Mikołaja z przełomu XV/XVI w. LUBIŃ - patrz: opis zdjęcia CICHOWO - modna wieś letniskowa nad jeziorem o tej samej nazwie. Największa atrakcja to skansen filmowy Soplicowo, powstały w 1999 r. na bazie dekoracji z planu filmowego Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. GOSTYŃ - tradycje mieszczańskie Gostynia sięgają 1278 roku - czasów Przemysła II, co widać po dobrze zachowanym, średniowiecznym układzie urbanistycznym. Warto zobaczyć: późnogotycki kościół farny św. Małgorzaty z XV w. Prywatne Muzeum Starych Pojazdów.

GŁOGÓWKO - patrz: opis zdjęcia PŃPOWO - od 1136 r. posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. Wieś znana z hodowli koni rasy wielkopolskiej. Gotycki kościół św. Jadwigi z XV w. z charakterystyczną wieżą, przypominającą obronny zamek. Nieopodal zespół pałacowy Mycielskich z 1780 r. JUTROSIN - patrz: opis zdjęcia

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak nadwarciański Konin - Koło Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 463 m

Suma zjazdów: 508 m Trasę dla rowerzystów z Zielonej Góry poleca Waldemar.Wawoczny Większość trasy to szrut, przy wale lub jazda wałem z Koła do Konina z biegiem rzeki Warty. Mały ruch, piękne widoki nadwarciańskie. W drodze do Koła w Kościelcu mamy do zaliczenia piękny pałacyk i park, a przed samym Kołem, ruiny zamku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zielonej Góry

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Gryżyńskim PK Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,38 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 327 m

Suma zjazdów: 1 300 m Trasę rowerową mieszkańcom Zielonej Góry poleca Prokul

Jeśli chcesz podziwiać jesienne barwy z siodełka podczas wędrówki po niemodnym i prawie nieodkrytym zakątku kraju, odwiedź Gryżyński Park Krajobrazowy. Położony jest on nad ogromnym podziemnym zbiornikiem wody, który powstał przed milionami lat. Wędrówkę warto zacząć od stacji Radnica, skąd kierujemy się szosą na Sulechów, by po ok 2 km skręcić w lewo na czarny szlak. W miejscu zjazdu znajduje się charakterystyczna czerwona tablica oznaczająca granicę Parku. Oznakowanie szlaku jest marne, a jego nawierzchnia, często zarośnięta lub podmokła, wije się nad brzegami jezior wzdłuż polodowcowej rynny. Po kilku kilometrach ujrzymy położoną na zboczu wieś Grabin, której zabudowa nie zmieniła się od stuleci. Na wzgórzu dominuje wieża zadbanego szachulcowego kościoła p.w. Jana Chrzciciela, a kawałek dalej piękny barokowy dwór z pierwszej połowy XVIII wieku, w którym znajduje się pensjonat „Dworek Dalia“. Ta parterowa, murowana budowla oparta na planie prostokąta, od zachodniej strony posiada na ryzalicie filarowy portyk, a we wnętrzach sufity z plafonami. Całość tworzy styl wiejsko - romantyczny.Niestety, pensjonatu nie możemy zaliczyć do grupy Bett+Bike ze względu na wysokie ceny (minimalna - 100zł) oraz brak wymaganego zaplecza dla rowerów.

Z podnóża wzniesienia, na którym stoi dworek, wypływa strumyk wpadający do potoku Gryżynki płynącego wartkim nurtem wzdłuż doliny. Podobno w jego wodach występuje rodzimy gatunek pstrąga.

18.10.2011

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Dolinę Baryczy DOT54 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,72 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 647 m

Suma zjazdów: 677 m Trasę dla rowerzystów z Zielonej Góry poleca Dolnoslaska_OT

Długodystansowa trasa biegnąca Doliną Baryczy. Część dolnośląska zaczyna się w Odolanowie, a kończy w Wyszanowie, przy ujściu Baryczy. Całkowita długość trasy to 143 km. Szlak wytyczony po drogach gruntowych oraz mniej obciążonych ruchem drogach asfaltowych. Bardzo starannie oznakowany. Miejscami wybitny, miejscami wyraźnie słabszy. Ale zdecydowanie wart zrobienia w całości. Najprościej, ze względów logistycznych, podzielić go na dwa lub trzy etapy, korzystając przy tym z komunikacji kolejowej (ze stacji Wrocław Główny wychodzi to bezproblemowo). Etap 1. Odolanów-Milicz Pierwszych 12 km do Wróblińca to formalność - jazda asfaltową drogą przez pola. Dalej wjeżdżamy w las i zaraz później w kompleks Stawów Potasznia. To mniej znane i zdecydowanie rzadziej odwiedzane obiekty. Co nie oznacza, że mniej ciekawe, wprost przeciwnie, to jedno z moich ulubionych miejsc. Droga przez parę najbliższych kilometrów biegnie tuż obok wody. Po "wstawce" polnej lądujemy obok równie spektakularnego zespołu w Krośnicach, a dalej w Grabownicy. Przed nami jeszcze Ruda Milicka i Milcz. Razem 41 km i, jak to się teraz mówi, jest "grubo". Naprawdę grubo.

Etap 2. Milicz-Żmigród Lepiej jest nawet zacząć w Żmigrodzie. Po prostu rano trudniej dostać się pociągiem do Milicza (łatwiej wrócić po południu). Ale opis będę kontynuował zgodnie z biegiem rzeki. Czeka nas kolejne 41 km trasy. Pierwsze 20 kilometrów to jazda w lesie lub po polach, w większości wydzieloną, luksusową drogą rowerową. Po drodze mamy do zaliczenia parę atrakcji turystycznych (Kaszowo, Postolin). Od Łąk wjeżdżamy w wielkie kompleksy Stawów Milickich: Ruda Sułowska, Grabówka, Radziądz i Ruda Żmigrodzka. To crème de la crème (opisane już w DOT51, DOT52, DOT53). Jeśli wykroimy odrobinę czasu, to Zamek w Żmigrodzie i towarzyszący mu przepiękny park będą zgrabnym zwieńczeniem dnia.

Etap 3. Żmigród - Wyszanów (Głogów) Najdłuższy fragment trasy - 61 km (plus jeszcze 15 km do stacji kolejowej). Pierwsza część (do Wąsoszy) to jazda polami i lasami. Wrażenie psuje, dość nieprzyjemna, kostka na odcinku Pobiel - Wąsosz (jakieś 4-5 km). Później robi się coraz lepiej, za miastem długo jedziemy sympatycznymi asfaltami. Dalej, sporo za Wierzowicami Wielkimi, wpadamy w teren i ten kawałek (do Ryczenia) jest wprost znakomity. Później trafiamy głównie na spokojne asfalty wśród rozległych pól i troszkę gruntowych duktów leśnych. Uwaga, na odcinku Osetno-Szaszorów jest fragment, gdzie poruszamy się ledwo widoczną ścieżką wśród traw. Na szczęście czeka nas wielki finał - ujście Baryczy do Odry! Możemy łatwo znaleźć się po obydwu stronach rzeki, choć widok od północy jest zdecydowanie bardziej imponujący. Po krótszej bądź dłuższej przerwie czeka nas jeszcze dojazd do dworca w Głogowie. Wykorzystamy tu niebieski szlak ORT. Do końca będzie więc bardzo ładnie.

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

