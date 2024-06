Zielona Góra. Ruszają wybory sołtysów i rad sołeckich. Odbędą się już w czerwcu i w lipcu. Kiedy i gdzie będzie można oddać głos? Sprawdź!

Rola sołtysa

Sołtys, jako pierwsza instancja w strukturze samorządowej, pełni rolę pośrednika między władzami a mieszkańcami sołectw. Jego rola jest kluczowa dla rozwoju lokalnej społeczności, gdyż to od jego umiejętności zarządzania zależy dobrobyt wioski. Osoby piastujące tę funkcję odpowiadają za sprawne działanie sołectwa, co wymaga od nich zarówno zdolności organizacyjnych, jak i cierpliwości, a także umiejętności wysłuchiwania potrzeb mieszkańców. Kandydatem na sołtysa może być każda osoba dorosła, zamieszkała w sołectwie. Wybór sołtysa oraz członków rady sołeckiej odbywa się poprzez głosowanie, w którym uczestniczą mieszkańcy mający prawo wyborcze i wpisani do spisu wyborców.